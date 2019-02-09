Мы достроим Норд Стрим-2 и грохнем Украину - пропагандистка Скабеева
Российская пропагандистка Ольга Скабеева, ведущая программы 60 минут на телеканале Россия 1, пообещала в эфире «грохнуть Украину».
Соответствующее видео опубликовал Obozrevatel.
«Журналистка» перебила украинского дипломата Вадима Трюхана, говорившего, что этот год в Украине пройдет спокойно.
«2019 год мы пройдем более и менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему? Потому что Россия сильно заинтересована в том, чтобы был достроен Северный поток-2. Но 2020 год…», - начал Трюхан.
Скабеева перебила спикера, заявив:
«Мы его достроим гораздо быстрее — через год! А потом грохнем Украину!» - высказалась она.
Напомним, Северный поток-2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.
Северный поток-2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.