Мы будем поставлять технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу — Джонсон
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Зеленский / Официальный)
Великобритания будет поставлять Украине технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу и угрозам.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
«Мы – Великобритания и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подверглась ужасам вторжения, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом», — сказал Джонсон.
Также Борис Джонсон во время своего визита в Киев в субботу 9 апреля объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.
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