Мы будем поставлять технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу — Джонсон

9 апреля, 21:27
Цей матеріал також доступний українською
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Зеленский / Официальный)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Зеленский / Официальный)

Великобритания будет поставлять Украине технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу и угрозам.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Мы – Великобритания и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подверглась ужасам вторжения, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом», — сказал Джонсон.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=HMFUrO6BrX4

Также Борис Джонсон во время своего визита в Киев в субботу 9 апреля объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Украина Владимир Зеленский

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X