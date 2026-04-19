Юлия Свириденко пообещала прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год (Фото: Юлія Свириденко via Telegram)

Премьер-министерка Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей .

«МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента. Во время Весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ», — написала Свириденко в своем Telegram-канале.

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Она добавила, что во время весенних сборов в Вашингтоне украинская делегация проводила многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами.

«Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год», — отметила премьерка.

НДС для ФЛП — последние новости

1 апреля заместитель главы фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец заявил, что депутаты Рады не готовы пока поддержать законопроект Кабинета министров о введении налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, принятие которого является условием сотрудничества с МВФ.

По его словам, депутаты просят Кабмин предоставить дополнительные расчеты и объяснения по законопроекту.

Нардеп Ярослав Железняк из фракции Голос, который является первым заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, высказывал мнение, что закон об НДС для ФЛП не будет принят Радой, поэтому правительству придется вести переговоры с МВФ о замене этого обязательства на другое.

Кабинет министров 30 марта одобрил пакет из трех законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый кодекс, разработанных Минфином.

Министр финансов Сергей Марченко отдельно отметил, что законопроект по НДС для части физических лиц-предпринимателей «сейчас находится на стадии согласования и доработки с центральными органами исполнительной власти и будет вынесен на одобрение уже в ближайшее время».

Железняк ранее сообщал, что по его информации, Кабинет министров не будет подавать законопроект о введении НДС для ФЛП, а взамен попытается убедить МВФ снять требование о его принятии.

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Принятие упомянутых налоговых изменений является частью обязательств, которые взяла на себя Украина, договорившись о программе финансирования от МВФ. Невыполнение этих обязательств может сорвать дальнейшее финансирование от Фонда (полный объем программы — $8,1 млрд, из них $1,5 млрд уже получено).