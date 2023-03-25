«Деды воевали». Муженко сделал прогноз, какое наступление россияне задумали к годовщине Курской битвы 25 марта, 14:14 Виктор Муженко (Фото:www.facebook.com/v.muzhenko)

Россиянам нужны «победы» для того, чтобы поднять уровень ура-патриотизма среди населения страны-агрессора, но речь идет не о тактическом характере, а о чем-то более масштабном.

Об этом заявил начальник Генштаба – главнокомандующим ВСУ в 2014-2019 годах, а сейчас научный сотрудник научно-исследовательского института ВСУ генерал Виктор Муженко.

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Он заявил, что по данным, циркулирующим в СМИ, в РФ мобилизовали 526 тысяч человек.

"Сегодня общая численность группировок, которые находятся вдоль границ плюс на юго - востоке и на юге Украины, составляет около 350-400 тысяч. 526 минус 350-400 - получаем где-то 120-170 тысяч мобилизованных, которые пока не просматриваются в составе этих группировок. Где они? Возможно, проходят или завершают подготовку в учебных центрах. Если они начали ее с момента мобилизации, то она длится уже более пяти месяцев», - сказал он.

По его словам, этими достаточно подготовленными бойцами можно доукомплектовать воинские части, а также использовать их для создания определенных группировок.

Генерал добавил, что осенью в РФ призвали 120 тысяч срочников.

"1 ноября Шойгу заявил, что все они пойдут только в учебные центры. То есть их тоже готовят. Включат ли этих срочников в комплектацию боевых воинских частей, которые планируют привлечь для соответствующих операций на территории Украины?», — добавил он.

Также Муженко напомнил, что на днях появилась информация, что в РФ с 1 апреля планируется набрать 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить армию.

"Если даже половина из этих срочников, которые проходят подготовку, заключили контракт, имея определенную материальную и другую мотивацию, то добавляется еще где-то 40-50-60 тысяч. Это плюс к тем 120-170 тысячам, которые сейчас не просматриваются с момента мобилизации. А еще было 130 тысяч призывников весеннего периода, которых не уволили. Сколько из них может быть или уже переведено на контрактную службу, сколько привлечено для прохождения подготовки в учебных центрах?», — сказал он.

Муженко заявил, что люди в России, возможно, есть, а вот техники и оружия не хватает.

«Специалисты Украинского института будущего недавно сделали выводы о возможностях их оборонной промышленности. Например, за день россия способна восстанавливать или производить десять танков, то есть в месяц – триста. С каких пор у россиян появились такие промышленные возможности? На эти вопросы должны ответить разведка плюс наши партнеры. Сколько мы уничтожаем танков в месяц? Точно не триста. Пусть даже сто. Где еще двести? Значит, их аккумулируют и готовят к укомплектованию воинских частей», — сказал он.

По его словам, нужно реально оценить потенциал россиян по увеличению существующего парка вооружения и военной техники и созданию новых воинских частей и группировок, которые могут выполнить определенные задачи.

Генерал заявил, что в декабре прошла военная коллегия минобороны РФ, где заявили о планах к 2026 году сформировать еще 20 новых дивизий.

«Хотя думаю, что это заявление было сделано уже по факту формирования (возможно, с лета — начала осени). Даже не берем создание новых. Они сказали, что три новых дивизии и остальные будут разворачиваться на базе определенных воинских частей. Из них семь – на базе действующих бригад. То есть бригады должны быть расширены в дивизии. Таким образом, может быть дополнительно переформировано около 8-10 таких дивизий, которые войдут в состав соответствующего боевого комплекта», — сказал он.

По его словам, у россиян 12 армий, из которых около половины уже имеют в своем составе дивизии, даже по две.

«К примеру, 1-я танковая армия — четыре дивизии, из них три танковых. Кстати, она сейчас слабо просматривается на нашем юго-востоке. Помимо 2-й мотострелковой дивизии. То есть, к чему я веду? Что потенциально у них может быть вариант создания таких группировок. Тогда возникает вопрос: какую они могут поставить перед собой задачу?», — сказал он.

Муженко считает, что оккупантам нужны задачи уровня стратегической операции для того, чтобы поднять уровень ура-патриотизма и уровень поддержки российского общества.

"Чтобы усилить „гордость“ за свою страну, за армию и за действия власти, нужны определенные победы. И не тактического характера — захвата Бахмута или Угледара, а более масштабного. Таким вариантом может быть, например, удар северо-западнее или северо-восточнее Харькова. Почему? Теперь объясню. В этом году они будут праздновать 80-летие Курской битвы. Тогда это был коренной перелом в восточной кампании второй мировой войны по меньшей мере, если не вообще всей войны. Это сражение длилось с 5 по 23 июля 1943 года, после чего произошло наступление советской армии и как следствие ее выход по рубежу реки Днепр. А 23 августа был освобожден Харьков», — сказал он.

Генерал заявил, что все это происходило на территории, где и сейчас ведутся или могут быть бои.

«Эта местность не сильно изменилась с тех пор, за исключением, возможно, появления инфраструктурных объектов. Учитывая российский символизм, их идеологемы „деды воевали“, „можем повторить“, могут существовать планы, которые как раз вкладываются в такую идеологическую обертку. Вот такая ситуация возникает», – сказал он.