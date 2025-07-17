МУС отклонил запрос Израиля об отмене ордера на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) отклонил запрос Израиля на отмену ордеров на арест премьер-министра Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Об этом сообщает Reuters.

В решении, обнародованном на сайте МУС, судьи также отклонили запрос Израиля о приостановлении более широкого расследования возможных преступлений против человечности на палестинских территориях.

Как пишет агентство, Израиль утверждал, что решение апелляционной палаты в апреле, которое обязало предыдущую палату пересмотреть возражения Израиля относительно юрисдикции суда, означает, что нет действительного юрисдикционного основания для ордеров на арест.

Однако судьи отклонили такую позицию как ошибочную, подчеркнув, что вопрос юрисдикции все еще находится на рассмотрении, а сами ордера будут оставаться в силе до окончательного решения суда.

Сроки вынесения решения по юрисдикции в этом деле не определены.

Ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта — что известно

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта. Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

По версии досудебной палаты, есть основания полагать, что Нетаньяху и Галант «намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество».

Члены правительства Израиля обвинили суд в Гааге в антисемитизме после выдачи ордеров на арест.

Тогдашний высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял, что ордера МУС на арест израильских политиков являются обязательными к исполнению для стран Евросоюза.