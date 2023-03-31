Украине важно ратифицировать Римский статут — еврокомиссар по вопросам юстиции 31 марта, 19:29 Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул важность ратификации Римского статута Украиной (Фото:gp.gov.ua)

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил о важности ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС).



«Нам необходимо гарантировать, что преступники, совершившие эти преступления, будут привлечены к ответственности. В этой борьбе с безнаказанностью мы должны стоять плечом к плечу и уважать принцип комлементарности», — сказал Рейндерс, выступая онлайн на второй международной конференции United for justice в Буче, посвященной преступлениям геноцида, передает Интерфакс-Украина.

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Он подчеркнул, что когда идет речь о предотвращении безнаказанности за военные преступления, такие как депортация более 20 тысяч детей, преступления против человечества и преступления геноцида «МУС остается ключевым органом, который может расследовать и привлекать к ответственности виновных».

«Мы должны гарантировать, что украинские органы прокуратуры будут как можно лучше оснащены для проведения такой работы. Именно для этого Офис комиссара уже предоставил Офису генпрокурора необходимое оснащение для обеспечения такой деятельности», — отметил еврокомиссар.

Он также сказал, что продолжает выступать за необходимость открытия национальных уголовных производств по военным преступлениям РФ странами ЕС — по принципам индивидуальной или универсальной юрисдикции, а 14 стран уже расследуют такие преступления.

«Комиссия проанализировала необходимость изменить Римский статут для того, чтобы расширить юрисдикцию МУС на преступления агрессии и одновременно мы рассматриваем возможность внедрения механизма привлечения к ответственности, возможно, в формате специального трибунала за преступления агрессии, что позволило бы соблюдать мандат МУС», — сообщил Рейндерс.

Он подчеркнул важность ратификации Украиной Римского статута, потому что «это усилит механизм привлечения к ответственности за преступления против этих и будущих поколений украинцев».

Говоря о важности выплаты РФ репараций, Рейндерс заявил: «Вынудить РФ платить за ущерб, который она причинила, остается одним из приоритетов Европейской комиссии, и поэтому я поддерживаю создание международного реестра заявок, чтобы фиксировать доказательства от граждан и Украинского государства относительно убытков, которые были причинены российской агрессией».

Ранее представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Radio NV обяъснил, что мешает Верховной Раде ратифицировать Римский статут даже после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

«Есть уже подготовленные все документы, необходимые для ратификации Римского статута. Проблема состоит в том, что есть решение Конституционного суда (первая юридическая проблема), которое говорит, что не может по Конституции Украины существовать какого-либо дополнительного судебного органа типа Международного уголовного суда», — сказал Вениславский.

Он добавил, что эту проблему можно решить «путем правильных формулировок в законе о ратификации», а главная проблема заключается в другом.

«Среди юристов, среди правозащитников существует очень много разных толкований. [К примеру], что в случае ратификации Украиной Римского статута могут пострадать наши военные. И мы, когда приближаемся к ратификации Римского статута, получаем очень большое количество разнообразных обращений от военных, от правозащитников о том, что военные Украины, выполняющие боевые задания на линии фронта, могут, скажем так, совершать непреднамеренные действия. Например, неизвестно куда полетит снаряд или неизвестно, куда пуля, выпущенная из пулемета или граната из гранатомета, залетит. Могут иметь место неосторожные действия, которые могут быть использованы не в пользу наших военнослужащих», — пояснил представитель президента в Раде.

Вениславский заявил, что «это в основном мифологизация».

В то же время, представитель президента в Раде отметил, что дискуссии идут даже среди депутатов и юристов.