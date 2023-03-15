Российский Telegram-канал показал вероятный пролет Су-27 мимо MQ-9 Reaper — видео 15 марта, 11:39 Пролет американского MQ-9 Reaper мимо российского самолета (Фото:Скриншот видео Fightbomber/Telegram)

Российский Telegram-канал Fightbomber обнародовал фрагмент видео, вероятно, самолета Су-27, пролетевшего возле американского беспилотника MQ-9 Reaper перед тем, как его собьют.

На кадрах видно, что БПЛА не был вооружен. Об этом ранее писала NYT, рассказав, что Reaper был примерно в 120 км к юго-западу от оккупированного Крыма, когда его перехватили российские самолеты.

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27 столкнулись над Черным морем 14 марта — дрон упал в международные воды.

В минобороны РФ утверждают, что их самолет не сбивал беспилотник. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.

После инцидента США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки».

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США и один из самых современных разведывательно-ударных БПЛА в мире. По своим возможностям и характеристикам он намного превосходит хорошо известный в Украине Bayraktar TB2.



Инфографика: NV