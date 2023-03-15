Турция может открыть для США Босфор, чтобы военные забрали сбитый дрон. В Белом доме не уверены, что его найдут 15 марта, 13:53 Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Турция может разрешить американским войскам забрать беспилотник MQ-9 Reaper, сбитый российским истребителем над Черным морем.

Об этом заявил министр обороны Акар Хулуси в среду, 15 марта, сообщает Bloomberg.

По его словам, для этого Анкара рассматривает возможность открыть пролив Босфор.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил CNN, что США до сих пор не нашли в Черном море сбитый беспилотник, и «я не уверен, что мы сможем его найти», сообщила корреспондентка телеканала Кейтлан Коллинс.



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Американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27 столкнулись над Черным морем 14 марта — дрон упал в международные воды.

В минобороны РФ утверждают, что их самолет не сбивал беспилотник. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.

После инцидента США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки».

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США и один из самых современных разведывательно-ударных БПЛА в мире. По своим возможностям и характеристикам он намного превосходит хорошо известный в Украине Bayraktar TB2.