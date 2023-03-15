США удаленно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в Черное море — СNN 15 марта, 19:36 БПЛА MQ-9 Reaper (Фото:U.S. Air Force)

США удаленно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper, прежде чем он упал в Черное море, сообщает CNN cо ссылкой на двух официальных лиц США.

Чтобы предотвратить сбор секретной информации Россией, по данным источников, США удаленно стерли конфиденциальное программное обеспечение.

Действия по очистке программного обеспечения были предприняты после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27 и до падения в Черное море, добавили официальные лица.

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Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, в результате чего дрон упал в международные воды.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что обломки дрона еще не были найдены.

По его словам, США принимают необходимые меры, чтобы обломки упавшего в Черное море американского беспилотника не попали в чужие руки.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия хочет достать обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper.