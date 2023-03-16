США считают, что Россия обнаружила несколько небольших обломков сбитого MQ-9 Reaper — СNN 16 марта, 21:40 Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

США считают, что Россия нашла в Черном море некоторые обломки сбитого американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, сообщил CNN неназванный чиновник, знакомый с этим вопросом.

Чиновник описал обнаруженные обломки, как куски стекловолокна или мелкие детали дрона.

14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

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Ранее США сообщили, что приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли утверждал, что дрон уже ушел глубоко под воду, а поднять его с глубины 1,2−1,5 км кому бы то ни было будет очень тяжело

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Накануне CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду. Также, по данным СМИ, россияне уже добрались до места падения беспилотника.