США показали место, где упал сбитый Россией беспилотник Reaper — карта 16 марта, 17:52 Момент российской атаки на дрон MQ-9 Reaper (Фото:Скриншот видео U.S. European Command/Twitter)

Американские ВВС опубликовали карту, где указано примерное место столкновения MQ-9 Reaper с российским истребителем Су-27 и место падения дрона в Черном море.

Карта была опубликована в Twitter ВВС США.

«На приведенном ниже рисунке показаны приблизительные место и время столкновения и падения MQ-9 Reaper в Черное море», — говорится в сообщении.

Видео дня

Пресс-служба уточнила, что видео, которое ранее сегодня опубликовало европейское командование Вооруженных сил США, происходит в средней точке на временной шкале.

Командование также уточнило, что «точки на карте нанесены не в масштабе, а расстояния, указанные в текстовых полях, являются приблизительными местами инцидента».

Фото: USAFE-AFAFRICA/Twitter

14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».

Инфографика: НВ

После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.