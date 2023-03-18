Ошибка «стратегического сержанта». Мог ли пилот Су-27, накрученный пропагандой, по собственной инициативе сбить MQ-9 Reaper — эксперт 18 марта, 07:35 Россиянин повредил винт американского беспилотника (Фото:Courtesy of US European Command/Pentagon/Handout via REUTERS)

Российские самолеты имели право перехватить и сопровождать американский беспилотник, однако они действовали агрессивно и добились падения аппарата в Черное море. Вполне возможно, такая реакция пилотов была спонтанной, рассуждает в своей колонке содиректор программ внешней политики и международных отношений Центра Разумкова Алексей Мельник.



Термин «перехват» не означает каких-либо агрессивных действий, объясняет он. То есть пара Су-27 могла наблюдать за дроном, не приближаясь к нему ближе, чем на 100 метров, и не пересекая его курс.

Видео дня

Как задолго до полномасштабного вторжения России, так и во время этой войны американские дроны находятся в воздушном пространстве над нейтральными водами 24/7, отмечает военный эксперт. «То есть это рутинные полеты, выполняемые постоянно американскими разведывательными самолетами над нейтральными водами. Почему в этот раз РФ решила подобным образом среагировать? Очевидно, пришла команда из Москвы. Это не была команда сбивать беспилотник, но команда „показать зубы“, „преподать урок американцам“», — считает он.

Почему же на этот раз летчики сбили MQ-9 Reaper?