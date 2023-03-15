Дрон Reaper уже глубоко затонул в Черном море, поднять его будет очень тяжело — генерал Милли 15 марта, 21:13 Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, который упал в Черное море, вероятно, уже глубоко затонул.

Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли во время брифинга после онлайн-заседания в формате Рамштайн в среду, 15 марта.



Милли отметил, что дрон, скорее всего, уже ушел глубоко под воду, а поднять его с глубины 1,2−1,5 км кому бы то ни было будет очень тяжело. На уточняющий вопрос журналистов он заявил, что если у США будут основания считать, что они могут поднять дрон, в Вашингтоне «рассмотрят варианты». Генерал также сказал, что у США нет кораблей в районе Черного моря, но «есть друзья в регионе».

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«Вероятно, он сломался и подбирать особо нечего… Мы совершенно уверены, что все, что имело ценность, больше не имеет ценности», — добавил он.



Ранее секретарь совбеза России Николай Патрушев заявил, что россияне хотят достать затонувший американский дрон.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США удаленно стерли с Reaper конфиденциальное программное обеспечение.

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В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.



В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».



После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

