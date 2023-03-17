«Американцы вконец оборзели». Медведев в хамской манере отреагировал на инцидент с MQ-9 Reaper

17 марта, 10:56
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Медведев регулярно делает хамские и лживые заявления об Украине и Западе (Фото:Сайт Кремля)

Медведев регулярно делает хамские и лживые заявления об Украине и Западе (Фото:Сайт Кремля)

В пятницу, 17 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с MQ-9 Reaper над Черным морем, разразился бредом в адрес США и заявил, что «американцы вконец оборзели».

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», — написал он в Telegram.

Однако, по его словам, контакты военных нужны, конечно".

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Медведев заявил, что контакты нужны особенно на фоне заявлений «американских ублюдков» типа сенатора Линдси Грэма «о том, что надо сбивать российские самолёты».

«Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», — написал он.

NV
Фото: NV

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, в результате чего дрон упал в международные воды.

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки упавшего в Черное море американского беспилотника не попали в чужие руки.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Дмитрий Медведев Война России против Украины MQ-9 Reaper

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