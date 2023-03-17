«Американцы вконец оборзели». Медведев в хамской манере отреагировал на инцидент с MQ-9 Reaper 17 марта, 10:56 Медведев регулярно делает хамские и лживые заявления об Украине и Западе (Фото:Сайт Кремля)

В пятницу, 17 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с MQ-9 Reaper над Черным морем, разразился бредом в адрес США и заявил, что «американцы вконец оборзели».

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», — написал он в Telegram.

Однако, по его словам, контакты военных нужны, конечно".

Видео дня

Медведев заявил, что контакты нужны особенно на фоне заявлений «американских ублюдков» типа сенатора Линдси Грэма «о том, что надо сбивать российские самолёты».

«Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», — написал он.

Фото: NV

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, в результате чего дрон упал в международные воды.

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки упавшего в Черное море американского беспилотника не попали в чужие руки.