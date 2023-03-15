США считают столкновение российского истребителя с дроном «непреднамеренным» — Госдеп 15 марта, 19:09 Телеканал CBS визуализировал момент столкновения истребителя Су-27 с дроном MQ-9 Reaper (Фото:кадр видео CBS Evening News)

Российский истребитель Су-27, вероятно, «непреднамеренно» столкнулся с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в комментарии MSNBC в среду, 15 марта.

По словам Прайса, падение дрона, вероятно, «было непреднамеренным действием со стороны России».



«Вероятно, это было результатом глубокой некомпетентности одного из российских пилотов», — сказал он.

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Спикер добавил, что в конечном итоге это не имеет значения, потому что по вине российского самолета США были вынуждены затопить дрон, «и это могло спровоцировать намного больший инцидент, в этой ситуации или в других». Он повторил, что действия российских пилотов были опасными и непрофессиональными.

Инфографика: NV

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».

После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали какую-либо разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.