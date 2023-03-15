Остин поговорил с Шойгу после российской атаки на беспилотник Reaper над Черным морем 15 марта, 20:49 Ллойд Остин (Фото:Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин в среду, 15 марта, провел переговоры с министром обороны страны-агрессора России Сергеем Шойгу и обсудил столкновение российского истребителя с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем.

Во время брифинга после онлайн-заседания в формате Рамштайн Остин сообщил, что посоветовал Шойгу эксплуатировать военные самолеты «безопасно и профессионально». Он не стал рассказывать подробности переговоров и не уточнил, что говорил ему представитель кремлевского режима.

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«Мы очень серьезно относимся к любой возможности эскалации, и поэтому я считаю важным держать линии связи открытыми», — добавил глава Пентагона.



Как сказано в пресс-релизе Пентагона, Остин подчеркнул, что США продолжат летать и действовать везде, где это позволяет международное право.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил, что у него запланирован разговор с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым.



В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.



В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».



Инфографика: NV

После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали какую-либо разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

