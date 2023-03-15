Зачем России поднимать с морского дна сбитый ими MQ-9 Reaper — объясняет авиационный эксперт 15 марта, 19:44 Беспилотник MQ-9 Reaper на авиабазе в Эстонии (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью Radio NV объяснил, зачем России поднимать с морского дна сбитый ими MQ-9 Reaper.

«Россияне захотят поднять оборудование, потому что этот беспилотник имеет на борту довольно сложную радиоэлектронику. У него радары с синтезированной апертурой, сложная оптоэлектронная система, система спутниковой связи. Получить ее невредимой или слегка поврежденной, узнать о рабочих частотах, параметрах этой аппаратуры — это довольно неприятный момент, который позволил бы россиянам оказывать в дальнейшем влияние, ставить какие-то препятствия работе таких беспилотников даже без сугубо пиратских агрессивных действий», — сказал Романенко Radio NV.

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Авиационный эксперт прогнозирует, что США постараются прислать корабль, возможно, румынский, «чтобы он или просто поднял (сбитый американсский беспилотник - ред.), или пробомбил этот район глубинными бомбами, чтобы этот беспилотник просто уничтожить».

Инфографика: NV

15 марта представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российский истребитель Су-27, вероятно, «неумышленно» столкнулся с американским разведывательным беспилотником Reaper над Черным морем.

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, в результате чего дрон упал в международные воды.

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки упавшего в Черное море американского беспилотника не попали в чужие руки.

В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается найти обломки MQ-9 Reaper.