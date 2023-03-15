«Тактика ва-банк». Данилов назвал инцидент с MQ-9 Reaper над Черным морем сигналом Путина о готовности к расширению зоны конфликта

15 марта, 12:01
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сбитие MQ-9 Reaper в Черном море — это сигнал российского диктатора Владимира Путина о готовности к расширению зоны конфликта.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный россией в Черном море, - это сигнал путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон", - написал он в Twitter в среду, 15 марта.

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По его словам, «тактика ва-банка — постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств».

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Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, в результате чего дрон упал в международные воды.

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки упавшего в Черное море американского беспилотника не попали в чужие руки.

NV
Фото: NV
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины MQ-9 Reaper

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