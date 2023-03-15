Игнат об инциденте в Черном море: Американский беспилотник не представлял угрозы для России, он мониторил обстановку 15 марта, 13:42 Российский самолет Су-27 задел американский беспилотник MQ-9 Reaper в международных водах над Черным морем (Фото:Lt. Col. Leslie Pratt/Wikimedia)

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который, вероятно, был сбит в международном воздушном пространстве над Черным морем, не представал угрозы для России.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Радио Свобода.

По его словам, он мониторил воздушную обстановку в Черном море, которое не является внутренним морем России.

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«В международном воздушном пространстве можно делать, что хочется. Они же летают своими бомбардировщиками к берегам Великобритании? Поднимают ли на перехват истребители? Здесь разведчик, он разведывает. Он делает то, для чего он создан. Какая там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего», — отметил он.

Игнат добавил, что на данный момент беспилотники сил НАТО в Европе продолжают выполнять задачи, в том числе следить за боевыми действиями на территории Украины.

«Этот беспилотник, и другие БПЛА, которые в Черноморском бассейне поддерживают своих союзников НАТО (беспилотники RC-135, H10 Poseidon, RQ-4 Global Hawk), еще задолго до полномасштабного вторжения мониторили линию разграничения. Эти беспилотники фактически каждый день выполняют свои миссии в Черном море, а также по согласованию с украинской стороной мониторили линию разграничения и следили за соблюдением режима тишины», — резюмировал он.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27 столкнулись над Черным морем 14 марта — дрон упал в международные воды.

В минобороны РФ утверждают, что их самолет не сбивал беспилотник. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.

После инцидента США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки».

Инфографика: NV

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США и один из самых современных разведывательно-ударных БПЛА в мире. По своим возможностям и характеристикам он намного превосходит хорошо известный в Украине Bayraktar TB2.