Сбитый американский дрон «вплотную» приблизился к главной базе РФ в Крыму — Defense Express 16 марта, 16:42 Российский самолет сбрасывает топливо на американский беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:Courtesy of U.S. European Command/Handout via REUTERS)

Атака российского истребителя Су-24 на американский беспилотник MQ-9 Reaper произошла недалеко отглавной военно-морской базы РФ в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Defense Express, проанализировав опубликованное США видео.

Журналисты с помощью сервиса Google Earth выяснили локацию, где произошел инцидент.

Они заметили на видео береговую линию и, сравнив рельеф, установили: вероятнее всего, речь идет о районе к юго-западу от Севастополя. Как сообщает Defense Express, об этом свидетельствует отблиск водной поверхности Чернореченского водохранилища и вершины Крымских гор.

Видео дня

Фото: Defense Express

«Таким образом американский дрон действительно вплотную приблизился к базе РФ, при этом мог вести оптическую разведку благодаря камерам. В поле зрения дрона полностью находилась не только главная военно-морская база рашистов, но и авиабазы рядом с Севастополем, в частности, Бельбек», — пишет издание.

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».



После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.