Путь, по которому РФ стягивает войска. Данилов ответил, может ли Украина ударить по Крымскому мосту

20 апреля, 22:01
Цей матеріал також доступний українською
Крымский мост (Фото:Росавтодор)

Крымский мост (Фото:Росавтодор)

Поддержи НВ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ ответил на вопрос ведущего Дмитрия Тузова, может ли Украина ударить по Крымскому мосту.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — сказал Данилов.

Видео дня

Крымский мост — это мост через Керченский пролив, который соединяет Российскую Федерацию с оккупированным ею полуостровом. Через него РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины. Об этом рассказывал нардеп Роман Костенко. В интервью НВ он отметил: «Было бы хорошо, чтобы наши партнеры обеспечили нас чем-то таким, чем бы мы могли до [Крымского моста] достать. Это бы решило многие наши вопросы».

https://www.youtube.com/watch?v=r63yfDJh8FU
Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым СНБО Война в Украине Радио НВ Крымский мост Алексей Данилов Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X