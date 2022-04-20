Путь, по которому РФ стягивает войска. Данилов ответил, может ли Украина ударить по Крымскому мосту 20 апреля, 22:01 Цей матеріал також доступний українською Крымский мост (Фото:Росавтодор)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ ответил на вопрос ведущего Дмитрия Тузова, может ли Украина ударить по Крымскому мосту.

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«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — сказал Данилов.

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Крымский мост — это мост через Керченский пролив, который соединяет Российскую Федерацию с оккупированным ею полуостровом. Через него РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины. Об этом рассказывал нардеп Роман Костенко. В интервью НВ он отметил: «Было бы хорошо, чтобы наши партнеры обеспечили нас чем-то таким, чем бы мы могли до [Крымского моста] достать. Это бы решило многие наши вопросы».



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