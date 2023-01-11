«Это невозможно». Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории есть российские оккупанты — вице-президент Еврокомиссии 11 января, 13:30 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Украина не сможет стать членом Евросоюза до тех пор, пока на ее территории находятся российские оккупанты, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В интервью для DW его спросили, может ли Украина стать членом ЕС, если на ее территории будут российские войска. Он сказал, что это невозможно, однако добавил, что мир должен помогать Украине победить агрессора, чтобы после победы сделать свой выбор.

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«Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели», — заявил он.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Следующий саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

15 декабря Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС, а также ускорить переговорный процесс.