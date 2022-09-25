Удастся ли России незаметно подготовить ядерный удар — объясняет экс-посол Украины в США. 25 сентября, 11:57 Российская атомная подлодка запускает противокорабельную крылатую ракету во время военных учений Умка-2022 в Чукотском море, 16 сентября (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый рассказал в интервью журналистке Елене Трибушной, удастся ли России незаметно подготовить ядерный удар.



Чалый отметил в интервью, что все российские ядерные заряды отслеживаются, и если возникнет реальная угроза ядерного удара, сразу последуют звонки по «красной линии» из США в Кремль.

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«Эта линия работает, они постоянно связываются — Россия с Америкой все время в контакте. Путину уже все сказали, и как только он начнет двигать эти заряды, перевозить их со склада на применение, ему будет звонок. Если звонки он не услышит, будет объявлено на весь мир, что в ближайшие 24 часа есть угроза ядерного удара. Потому мы будем предупреждены в любом случае. Этого тайно не сделаешь», — объяснил экс-посол.

Дипломат и министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что то, что российский диктатор Владимир Путин оказался загнанным в угол, увеличивает риск применения им ядерного оружия.

21 сентября на фоне подготовки к фейковым «референдумам» о «присоединении» временно оккупированных украинских территорий к РФ российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России.

24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на аннексированные украинские территории.

С 23 по 28 сентября Россия проводит незаконные псевдореферендумы «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы «законный» повод для их аннексии.

По данным российских СМИ, в России 30 сентября планируется официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий. Путин планирует в этот день выступить с посланием в Федеральное собрание по аналогии с 2014 годом, когда Россия аннексировала украинский Крым.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, который проводится на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население, равно как и возможной аннексии оккупированных украинских территорий.

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