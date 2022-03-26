Премьер Японии заявил, что вероятность применения Россией ядерного оружия «все более реальна» 26 марта, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Премьер Японии сделал заявление о возможности применения ядерного оружия Россией на фоне войны в Украине (Фото:Rodrigo Reyes Marin/Pool/Reuters)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что вероятность применения Россией ядерного оружия становится «все более реальной».

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Об этом он сказал во время визита посла США в Хиросиму, которая подверглась ядерной атаке в 1945 году, пишет Reuters.

«Когда возможное применение Россией ядерного оружия становится все более реальным, я считаю, что визит посла Рама Эмануэля в Хиросиму и его опыт знакомства с ядерной реальностью станут сильным посланием международному обществу», — отмеил Кисида.

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Премьер Японии добавил, что война России против Украины показывает трудности создания мира без ядерного оружия.

Накануне заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва может пойти на применение ядерного оружия в случае некой «провокации» НАТО.

Перед этим в Пентагоне предупреждали, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.