У России нет ресурсов для нападения на Молдову, она не сможет дойти до Одессы и «замкнуть петлю» — НАТО

29 марта, 12:51
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Мирча Джоанэ (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Мирча Джоанэ (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Страна-агрессор Россия не имеет ресурсов для нападения на Молдову, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Я говорил и повторяю, мы не видим риска скорого военного нападения на Республику Молдова со стороны РФ. По очень простой причине: у них недостаточно ресурсов, чтобы дойти до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю» — сказал он в интервью TVR INFO.

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Однако, по его словам, это не означает, что Россия не использует весь арсенал гибридной войны против Молдовы.

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«Попытка свержения избранного демократического режима является активной операцией, мобилизация политических сил Республики Молдова, коммуникация, дезинформация, ложь используются в Молдове в очень широких масштабах», — сказал замгенсека.

Издание Проект сообщило, что в его распоряжении оказался стратегический документ, который Кремль разработал осенью 2021 года. В нем планировалось превращение Молдовы в сателлит России.

Одной из целей, которые поставили разработчики документа из Администрации президента России, является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению участия в ЕАЭС.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце ранее заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Молдова Нападение Война России против Украины

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