У России нет ресурсов для нападения на Молдову, она не сможет дойти до Одессы и «замкнуть петлю» — НАТО 29 марта, 12:51 Мирча Джоанэ (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Страна-агрессор Россия не имеет ресурсов для нападения на Молдову, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Я говорил и повторяю, мы не видим риска скорого военного нападения на Республику Молдова со стороны РФ. По очень простой причине: у них недостаточно ресурсов, чтобы дойти до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю» — сказал он в интервью TVR INFO.

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Однако, по его словам, это не означает, что Россия не использует весь арсенал гибридной войны против Молдовы.

«Попытка свержения избранного демократического режима является активной операцией, мобилизация политических сил Республики Молдова, коммуникация, дезинформация, ложь используются в Молдове в очень широких масштабах», — сказал замгенсека.

Издание Проект сообщило, что в его распоряжении оказался стратегический документ, который Кремль разработал осенью 2021 года. В нем планировалось превращение Молдовы в сателлит России.

Одной из целей, которые поставили разработчики документа из Администрации президента России, является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению участия в ЕАЭС.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце ранее заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.



Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.