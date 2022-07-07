Отравит ли Путин Лукашенко? При каком условии Кремль готов пожертвовать минским сообщником — мнение эксперта 7 июля, 07:47 Лукашенко крайне недоверчиво относится к собственной элите, убежден Орешкин (Фото:president.gov.by)

У диктатора РФ Владимира Путина наверняка есть желание заменить Александра Лукашенко кем-то более покладистым и ускорить аннексию Беларуси, но, взвешивая риски и возможности, он пока не идет на крайние меры, заявил в своей колонке российский политолог Дмитрий Орешкин.



Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, очевидно, не оказывает Москве той поддержки, на которую там рассчитывали — не признает «ЛДНР», Абхазию и Южную Осетию, зато требует скидок на нефть и не поступается личной властью, говорится в колонке. Моральных ограничений для того, чтобы физически устранить Лукашенко, у диктатора Владимира Путина, нет, но пока это маловероятно, полагает Орешкин.

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«Допустим, Лукашенко вдруг умирает от сердечного приступа, как многие люди, которым не нравится Путин. Да и до него такое часто было. При НКВД еще до Берии была создана лаборатория, где разрабатывали такие яды, устраняющие людей с клинической картиной, похожей на инфаркт миокарда. Так что средства есть. Немало с такими странными диагнозами погибли. Но одно дело, когда они погибают в России, а другое — когда в Беларуси. Все зависит от того, готова ли какая-то часть лукашенковской гвардии взять и организовать переворот в пользу РФ», — отметил он.

Необходимое условие — наличие «наследника», который не подпустит никого к анализу тканей отравленного, указал политолог.

«Если нет такого пропутинского преемника, который сможет все „прикрыть одеялом“ и стать губернатором новой Белорусской губернии в составе РФ, то нет смысла Лукашенко устранять. Вот ты его убрал, и какой-то новый человек не факт, что будет занимать лукашенковскую позицию по отношению к России. Более вероятно, что он объявит открытым западный вектор, ведь в лукашенковском окружении тоже не дураки сидят», — считает Орешкин.

Сформировать пропутинскую группу внутри нынешней белорусской элиты чрезвычайно трудно, поскольку минский автократ «дико недоверчив», убежден автор. При этом планы «убедительно и наглядно присоединить Беларусь к России» не снимаются с повестки дня, поскольку в глазах российского истеблишмента и народа это будет выглядеть победой Путина.

«Так что, наверное, Путину хотелось бы, но, взвешивая риски и возможности, он пока Лукашенко не трогает. Но мы не знаем, как повернется ситуация, если у него будут очевидно плохи дела в Украине. Сейчас они не очевидно плохи. Взяли Северодонецк, Лисичанск. Путинская публика немножко поаплодировала. А вот если придется оставить Херсон, здесь нужна будет компенсация. Здесь я бы на месте Александра Григорьевича Лукашенко похлопотал о том, чтобы обеспечить себе бронированную защиту. Ну, а что Путину останется делать — либо Казахстан, либо Беларусь. Надо же победные какие-то результаты представлять своим сторонникам», — резюмировал политолог.

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