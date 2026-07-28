Россия и КНДР близки к завершению строительства моста через реку Туманная, который станет первым в истории автомобильным сообщением между ними. По инофрмации The Guardian , новый маршрут может использоваться для военных поставок между странами для войны против Украины.

Мост через реку Туманная имеет длину около один км и ширину семь метров, две полосы движения и является частью более широкого перехода длиной 4,7 км, включающего подъездные дороги. При этом обе страны не скрывают проект моста, заявляя, что он призван «расширить торговлю и туризм».

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По данным расследования украинской правозащитной организации Truth Hounds, которое было предоставлено The Guardian, мост предназначен скорее для создания незаметного военного логистического коридора, чем для увеличения торговли.

Глава исследования Назар Мигун заявил, что ключевой причиной такого вывода стало то, что гораздо проще избежать спутникового наблюдения, используя дороги, чем железнодорожную сеть.

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Он отметил, что дорожная сеть России и КНДР намного шире, чем их железнодорожные сети. Это, в частности, затрудняет наблюдение за ней в полном объеме. Погрузка и разгрузка грузовиков также могут происходить гораздо быстрее, чем железнодорожных вагонов, которые дольше находятся под наблюдением спутников.

Фото: Министерство транспорта РФ

«Тип железнодорожного вагона, видимый на снимке, многое говорит о грузе, а определенные категории товаров перевозятся в открытых вагонах, что позволяет их идентифицировать», — сказал Мигун.

Он также отметил, что грузовики на снимках почти всегда выглядят одинаково, при этом автомобильные грузы могут загружаться в любой точке, в отличие от поездов.

Несмотря на заявления российских и северокорейских чиновников о том, что мост расширит торговлю и туризм между странами, в Truth Hounds считают, что такое экономическое обоснование слабое. По оценкам, строительство перехода обошлось более чем в 100 миллионов долларов, в то время как двусторонняя торговля, по сообщениям, в 2024 году составила всего 34 миллиона долларов. Туризм из России в Северную Корею по-прежнему строго контролируется и в основном ограничивается организованными турами, с примерно 10 000 российских посетителей в 2025 году. Пхеньян, куда приезжает большинство иностранных туристов, находится более чем в 500 км от перехода.

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«Расследование приходит к выводу, что этот пограничный переход лучше рассматривать как стратегическую инфраструктуру: коридор для переброски северокорейских войск, строительных бригад и военных чиновников в Россию, а также для перемещения российских технологий и ресурсов в обратном направлении», — говорится в материале.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает достоверными разведданными о российских планах на осень. По его словам, Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи.

Участие северокорейских солдат в войне против Украины

16 марта южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея могла заработать до 14,4 млрд долларов на развертывании своих войск в России и экспорте оружия в страну-агрессора.

В материале говорится, что с октября 2024 года КНДР четыре раза отправляла свои войска в Россию. В целом страна направила более 20 тысяч солдат. Доходы от развертывания войск, включая зарплату солдатам и компенсации в случае гибели, оцениваются в 620 миллионов долларов, пишет Yonhap.

Согласно отчету, если текущая ситуация сохранится, Северная Корея может ежегодно получать 560 миллионов долларов только за счет развертывания войск.

Кроме того, КНДР экспортирует оружие в Россию. В материале сообщается, что еще до развертывания войск спутники фиксировали поставки Северной Кореей различных видов вооружений в РФ.

4 февраля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что войска Северной Кореи по состоянию на январь 2026 года находятся в Курской области РФ. Они наносят удары с применением ствольной артиллерии и РСЗО, ведут воздушную разведку и отрабатывают современные боевые тактики, в частности использование беспилотных технологий.