«Для Китая РФ — неуравновешенное животное». Как Пекин будет использовать Москву для «спуска» на своих врагов — интервью с Мартыненко 22 марта, 13:06 Эксклюзив NV Глава КНР Си Цзиньпин во время визита к российскому диктатору Владимиру Путину, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Александр Мартыненко, директор информационного агентства Интерфакс-Украина, в интервью Radio NV рассказал, как Москва стала для Китая инструментом, который можно использовать для атак на врагов Пекина в его планах конфронтации с США.

— Хочу с вами сначала поговорить об ордере на арест Владимира Путина от Международного уголовного суда. Прошло уже четыре дня и, кажется, я видел такую аналитику, что Кремль не был готов к этому. Видите ли вы также что-то подобное, или видите признаки того, что они не были готовы, что такое решение будет принято?

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— Мне сложно сказать. Это такие люди, которые с Кремлем работают, они чувствуют что-то. Поскольку я не знаю, что там происходит, мне сказать сложно. Учитывая то, как они реагируют, да, реакция нервная и не была подготовлена. Это мы видим и это ощущается — это правда. С другой стороны, как они могли к этому подготовиться? Обвинять в этом проклятый Запад и больше нечего. У них просто в арсенале мало что осталось после всего того, что они здесь натворили.