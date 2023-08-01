«Объективный исторический процесс». Подоляк прокомментировал новые удары БПЛА по Москве 1 августа, 11:40 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удары БПЛА по Москва-сити, заявил, что война скоро окончательно перейдет на территорию «авторов войны».

«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию „авторов войны“, чтобы собрать с них все долги», — написал он в Twitter во вторник, 1 августа.

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По его словам, все, что дальше будет происходить в России, — объективный исторический процесс.

«Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны», — добавил Подоляк.

В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».