«Украина решает, как вести эту войну». В Госдепе отреагировали на удары БПЛА по России 1 августа, 12:27 Москва-сити после удара БПЛА (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по России, но именно Украине решать, как вести эту войну.

«Я скажу, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами границ Украины. Но, как мы неоднократно говорили, Украина решает, как вести эту войну», — сказал он на брифинге.

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Миллер напомнил, что РФ наносила удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирные люди были убиты во время этой войны.

«Когда дело доходит до ударов по гражданским центрам, о которых вы говорили, то это украинская гражданская инфраструктура, которая неоднократно подвергалась нападениям, украинские мирные жители, которые были убиты в этой войне — школы, больницы, многоквартирные дома. Я мог бы продолжить список», — сказал он.

В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».