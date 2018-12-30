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Москва примет ответные меры в связи с угрозой размещения запрещенных ДРСМД ракет США - Лавров

Сегодня, 15:39
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Cтраны ЕС выступают за то, чтобы ДРСМД перестал существовать - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сожалеет об отказе европейских стран от сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и примет меры в ответ на угрозу размещения в Европе американских ракет, запрещенных договором.

Об этом сообщает Интерфакс.

"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам" - сказал он в своем интервью на канале Россия 1.

Министр отметил, что страны ЕС выступают за то, чтобы ДРСМД перестал существовать и над Европой снова нависла угроза размещения американских ракет средней и малой дальности. В этой связи он упомянул голосование в Генассамблее ООН 21 декабря за резолюцию в поддержку ДРСМД, предложенную Россией. Резолюция не была принята; среди проголосовавших “против” были страны ЕС.

"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Россия и Штаты неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора.

Теги:   Сергей Лавров Россия США

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