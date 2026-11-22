Дым над Киевом во время российского ракетного удара в ночь на 20 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают открыто заявлять о конечной цели Москвы — контроль над большей частью Украины , в том числе Киевом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 21 ноября.

Аналитики, в частности, обратили внимание на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который утверждал, что юго-восток и большая часть центральной Украины, включая Киев, «это, безусловно, исконно русские земли».

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Он также заявил, что Москва намерена достичь своих военных целей и одолеть якобы русофобию «на территории, которая сейчас называется Украиной».

Подобная риторика Москвы не нова, констатируют в ISW. Информационную кампанию, продвигающую идею о том, что Россия будет контролировать большую часть Украины и превратит ее западные области в остаточное государство, Кремль развернул еще до полномасштабного военного вторжения.

С тех пор высокопоставленные кремлевские чиновники не раз открыто заявляли о стремлении России контролировать большую часть Украины, подчеркивается в отчете. Москва давно пытается оправдать свои вторжения в Украину в 2014 и 2022 годах утверждениями о том, что эта часть украинской территории является «традиционно» российскими. В ISW также напомнили, что российские чиновники, в частности, называли Харьков, Николаев и Одессу «российскими».

Представители Кремля также твердят о так называемой «Новороссии» — вымышленный регион, который, как утверждают российские чиновники, включает всю южную и восточную Украину и якобы является «неотделимой» частью РФ.

Впрочем, подчеркивают аналитики ISW, заявление Сергея Лаврова охватывает значительно большую часть украинских территорий, чем обычная трактовка Кремля понятия «Новороссия».

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что одной из причин вторжения РФ в Украину в 2022 году было стремление Кремля установить полный контроль над Украиной после провала предыдущих попыток. В ISW резюмировали, что продолжающиеся заявления кремлевских чиновников о неизменной приверженности Москвы достижению своих масштабных военных целей несовместимы с сообщениями о недавних предложениях Вашингтона по прекращению войны.

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20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время их двусторонней встречи в Шэньчжэне выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем. По словам американского лидера, переговоры продолжаются, и он видит реальный шанс добиться завершения войны.

Также 20 ноября Путин на фоне массированной российской атаки на Украину, призвал украинцев, в частности военнослужащих ВСУ, переходить на сторону России и объединяться с ней.