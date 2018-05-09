Москва отреагировала на новые санкции США

Министерство иностранных дел России назвало решение США ввести новые санкции "желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии" (Вашингтон назвал операцию успешной, а Кремль и Дамаск - провальной).

По мнению Москвы, об этом свидетельствует включение в американский санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и 183-го гвардейского зенитного ракетного полка Вооруженных сил РФ. "Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров", - сказано в сообщении.

Комментируя санкции против Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России и компании Рособоронэкспорт, МИД РФ отметил, что "американцы забыли, что уже не раз ввели против них санкции, и задумали снова грозить нам тем, чем не сумели испугать раньше".

МИД РФ заявил, что экономическим или военным давлением Россию нельзся заставить отказаться от отстаивания собственных интересов и поддержки своих партнеров.

"Стремление любым способом удержать единоличное доминирование в мире толкает США на нерациональные, а порой просто опасные шаги", - сказано в сообщении.

МИД РФ посоветовал американским политикам "не переоценивать свои силы".

Как сообщалось, Госдепартамент США введет санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.