Российский диктатор Владимир Путин и советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков на переговорах (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков после переговоров со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что Москва надеется на поддержку европейцами «новой архитектуры неделимой безопасности», которую россияне готовы реализовать совместно с американцами.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили российские пропагандисты РИА Новости.

«Нынешняя система европейской безопасности не работает, и мы надеемся, что европейцы поддержат новую архитектуру неделимой безопасности, которую мы готовы реализовать вместе с американцами», — Ушаков.

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Ушаков подчеркнул, что беседа российского диктатора Владимира Путина с Виткоффом и Кушнером была «содержательной, конструктивной, откровенной и полезной».

Виткофф и Кушнер якобы поддержали предложение Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек и договорились начать переговоры по её организации.

По словам Ушакова, Путин «специально обратил внимание спецпосланников на то, что Киев поднимает вопрос о серых зонах».

Россия и США договорились продолжить трехсторонние переговоры.

Ушоков также отметил, что Путин и Трамп в ходе запланированной встречи в Китае могут продолжить обсуждение всего комплекса вопросов, касающихся войны России в Украине.

Переговоры с Путиным и в Абу-Даби — что известно

Виткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров в Абу-Даби, которые завершились без прорыва, но с договоренностью о масштабном обмене пленными. После переговоров Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат и привлечь Европу.

Во время встречи в Кремле Путин, в частности, предложил организовать гуманитарную миссию по эвакуации мирных жителей из Константиновки Донецкой области по примеру Олешек. В Офисе президента предположили, что Россия может использовать её для ротации войск.

Виткофф во время встречи с российским диктатором поблагодарил членов российской делегации за их якобы работу над поиском путей завершения войны и заявил, что после переговоров попытается «убедить» президента Украины Владимира Зеленского выбрать один из предложенных вариантов её завершения.

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После Москвы американские посланники должны встретиться с Зеленским в Дублине. Президент рассчитывает получить от них ответ России по вопросам обмена пленными, гарантий безопасности и перемирия в энергетике и на море.