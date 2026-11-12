Ушаков заявил, что Россия «готова реализовать» новую архитектуру безопасности в Европе совместно с США
Российский диктатор Владимир Путин и советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков на переговорах (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)
Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков после переговоров со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что Москва надеется на поддержку европейцами «новой архитектуры неделимой безопасности», которую россияне готовы реализовать совместно с американцами.
Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили российские пропагандисты РИА Новости.
«Нынешняя система европейской безопасности не работает, и мы надеемся, что европейцы поддержат новую архитектуру неделимой безопасности, которую мы готовы реализовать вместе с американцами», — Ушаков.
Ушаков подчеркнул, что беседа российского диктатора Владимира Путина с Виткоффом и Кушнером была «содержательной, конструктивной, откровенной и полезной».
Виткофф и Кушнер якобы поддержали предложение Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек и договорились начать переговоры по её организации.
По словам Ушакова, Путин «специально обратил внимание спецпосланников на то, что Киев поднимает вопрос о серых зонах».
Россия и США договорились продолжить трехсторонние переговоры.
Ушоков также отметил, что Путин и Трамп в ходе запланированной встречи в Китае могут продолжить обсуждение всего комплекса вопросов, касающихся войны России в Украине.
Переговоры с Путиным и в Абу-Даби — что известно
Виткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров в Абу-Даби, которые завершились без прорыва, но с договоренностью о масштабном обмене пленными. После переговоров Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат и привлечь Европу.
Во время встречи в Кремле Путин, в частности, предложил организовать гуманитарную миссию по эвакуации мирных жителей из Константиновки Донецкой области по примеру Олешек. В Офисе президента предположили, что Россия может использовать её для ротации войск.
Виткофф во время встречи с российским диктатором поблагодарил членов российской делегации за их якобы работу над поиском путей завершения войны и заявил, что после переговоров попытается «убедить» президента Украины Владимира Зеленского выбрать один из предложенных вариантов её завершения.
После Москвы американские посланники должны встретиться с Зеленским в Дублине. Президент рассчитывает получить от них ответ России по вопросам обмена пленными, гарантий безопасности и перемирия в энергетике и на море.