Москва обвинила Киев в "открытом вмешательстве" во внутренние дела РФ

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Москва считает, что последние заявления Киева приведут к эскалации

Москва считает, что последние заявления Киева приведут к эскалации

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило "возмущение" в связи с решением Украины не допускать россиян в российские дипломатические учреждения в день выборов президента РФ 18 марта.

Подобные действия со стороны Киева российское внешнеполитическое ведомство назвало "беспрецедентными и не укладывающимися в общепринятые представления о цивилизованных странах".

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве заявили, что украинское руководство "в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся в Украине".

В МИД РФ подчеркнули, что действия официального Киева противоречат Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

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Напомним, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждан России не будут допускать на голосование 18 марта в дипломатических представительствах РФ, расположенных на территории Украины.

В Центризбиркоме РФ ответили, что решение МВД Украины является нарушением международных обязательств и международного права.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года - день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

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