Москва не исключает возможности созыва Совета Россия–НАТО

В министерстве иностранных дел РФ не исключают возможность проведения Совета между Россией и НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"Разумеется, мы не исключаем созыв Совета", – отметил дипломат.

С 2012 года Грушко был постпредом России при НАТО. После его отъезда из Брюсселя в начале 2018 года, Россия и не направила ему замену.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно сообщал о подготовке к Совету Россия–Нато со стороны альянса.

Смотрите также

Напомним, в связи с делом Сергея Скрипаля, альянс выслал семь дипломатов из постпредства РФ при НАТО и отказал в аккредитации еще трем дипломатам, готовившимся к началу работы в Брюсселе. Альянс также снизил общее число аккредитованных при организации дипломатов с 30 до 20.

Ранее сообщалось, что 19 апреля Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скаппаротти провел переговоры с главой Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым.