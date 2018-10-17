Москва назвала санкции против банков "объявлением торговой войны"

Премьер-министр России Дмитрия Медведев считает введение санкций против российского банковского сектора "объявлением торговой войны".

"Санкции в отношении банковского сектора - это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции", - сказал он в интервью телеканалу Euronews.

При этом Медведев откинул любые сомнения, что российская экономика не сможет пережить такое давление.

Напомним, что в Конгресс США внесен законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Документ содержит запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур.

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На практике это будет означать отлучение российских банков от долларовых расчетов. В связи с этим правительство РФ всерьез занялось переходом на расчеты в национальных валютах, в первую очередь со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества.