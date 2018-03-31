Москва направила Лондону и Парижу ноты со списком вопросов по делу Скрипалей

Посольства России в Лондоне и Париже направили в МИД Великобритании и Франции ноты с вопросами по делу Скрипалей

В субботу, 31 марта, посольства России в Лондоне и Париже направили в МИД Великобритании и Франции соответственно ноты, в которых содержится список вопросов по делу Скрипалей.

Как сообщает МИД России, внешнеполитическому ведомству Великобритании направили ноту с 14 вопросами.

Так в РФ интересуются, почему им "отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории", какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим.

Также Москва требует ответа на вопросы о, "российском происхождении" нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали и "разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа Новичок (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании.

Целый ряд вопросов касается участия Франции в расследовании инцидента: на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента; какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования; проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях; имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования и т.д.

К французской стороне Россия направила ноту со списком из 10 похожих вопросов.

Кроме вопросов, касающихся привлечения Франции к расследованию отравления, Россия спрашивает, "какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов", а также "на основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили "российский характер" происхождения вещества, примененного в Солсбери".

"Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?", - интересуются также в РФ.

Отравление Скрипалей в Солсбери спровоцировало высылку российских дипломатов не менее 27 стран. США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. 26 марта о решении выслать из Украины российских дипломатов объявил также президент Петр Порошенко. Всего из Украины выслали 13 дипломатов. 28 марта они покинули Украину.

В ответ Россия начала зеркальные меры.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском Солсбери. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.