«Хотя по Киеву и так бьют нон-стоп». Политолог Преображенский прогнозирует удар в ответ на атаку беспилотников по Москве 30 мая, 17:48 Реклама российской армии на фоне многоэтажки в Москве, которую повредил один из дронов 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV спрогнозировал российский удар в ответ на атаку беспилотников по Москве.

«Думаю, будет теперь еще один ответный удар, хотя уже непонятно, что они могут сделать с учетом того, что они и так по Киеву бьют нон-стоп уже несколько дней. И рекордными количествами, как минимум, дронов», — сказал Преображенский в интервью NV.

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Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушен фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.

Кремль обвиняет в атаке Украину, однако в Украине причастности к ней не подтверждают.

МИД РФ уже пригрозил Киеву «самыми жесткими мерами», а российский диктатор Владимир Путин «зеркальными действиями».