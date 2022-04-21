«Попытка продать победу». Россия стремится к успеху до 9 мая, но она постоянно переоценивает свои возможности — Тимоти Эш 21 апреля, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Путин стремится показать быстрый результат к «сакральной» для России дате 9 мая, но опыт этой войны показывает, что Кремль постоянно переоценивает свои возможности, пишет в колонке для НВ Тимоти Эш, британский экономист, эксперт по Украине.

«Думаю, Путин пытается продать идею российской „победы“ в Мариуполе. Похоже, месседж приказа не штурмовать Азовсталь для Украины такой: российские силы будут просто бомбить оставшиеся на заводе украинские войска. А месседж для россиян – сухопутный коридор в Крым обеспечили, и теперь можно переходить к битве за Донбасс», – пишет автор.

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Эш добавляет, что ранее все эти планы Москвы проваливались. Российский диктатор стремится быстро победить на Донбассе к параду 9 мая в Москве, но опыт этой войны показывает, что Россия постоянно переоценивает свои возможности и недооценивает украинцев.

«Путинский расчет сейчас на то, чтобы захватить Донбасс и обеспечить сухопутный коридор в Крым и продать это своему народу как большую победу. Хотя мы все знаем, какие ранее амбиции были у Путина. А хотел он захватить всю Украину. Но если Путин откусит оставшийся Донбасс и сухопутный коридор, это фактически будет разделом Украины, что-то вроде Корейского полуострова. И тогда Путин столкнется с масштабными усилиями Запада по поддержке Украины как в экономическом, так и военном отношении. Украина может оказаться как Южная Корея реальной экономической и военной силой, а Россия, по сути, изолированной, как Северная Корея. Это мрачная перспектива для России», — резюмирует идеи Москвы британский экономист.

Четверг, 21 апреля - 57-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне появились новые данные о том, с кем именно Владимир Путин принимал решение о начале полномасштабного вторжения в Украину, а также о том, что в настоящее время в российской верхушке нарастает недовольство таким шагом диктатора и все больше чиновников РФ считают его катастрофической ошибкой для России.

Президент Украины Владимир Зеленский с осторожным оптимизмом отметил, что «наши партнеры стали лучше понимать наши потребности» в вооружениях — и начинают поставлять «именно то, что необходимо и когда это необходимо».

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