Российская, турецкая и украинская делегация на переговорах в Стамбуле, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

По его словам, «обе стороны поддерживают оперативный контакт».

Глава Кремля утверждает, что сейчас главы делегаций обсуждают возможную дату новой встречи.

Путин также заявил, что проекты меморандумов между страной-агрессором Россией и Украиной о прекращении огня должны стать основной темой следующего раунда переговоров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и в дальнейшем будет прилагать усилия для дипломатического завершения войны России против Украины и будет работать над продолжением Стамбульского процесса.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп сказал своему турецкому коллеге, что посетит потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией в Турции, если Путин также согласится принять участие.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Украина предложила агрессору встречу на уровне лидеров до конца месяца с возможностью присутствия третьей стороны — например, американского президента. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время переговоры «вряд ли» состоятся.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров Россия предложила Украине прекращение огня на «два-три дня», чтобы забрать тела погибших. Президент Зеленский после этого назвал россиян идиотами, объяснив, что это и так происходит на поле боя между военными, а прекращение огня нужно для того, чтобы убитых не было. Украина предлагает России безусловное прекращение огня на 30 дней, агрессор отказывается.

Также Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Владимиром Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.

20 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.