Кремль усиливает давление на иностранные компании, уходящие из России — Reuters 26 августа, 10:11 Россия оказывает давление на компании, уходящие с ее рынка (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

Некоторые иностранные компании, которые пытаются выйти с российского рынка, столкнулись со значительными затратами, поскольку Москва требует больших скидок на распродажу активов и всячески сопротивляется выходу.



Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.



Как отмечает издание, Россия постоянно ужесточает требования для выхода компаний со своего рынка. Руководители говорят, что ориентироваться в правилах становится все труднее.

Видео дня

Журналисты подсчитали, что иностранные компании уже потеряли более 80 миллиардов долларов из-за списания и потери доходов.

Так, например нидерландская пивоваренная компания Heineken, которая в пятницу, 25 августа, заявила об окончательном уходе с российского рынка, продала свои активы в РФ российской Arnest Group за символический один евро.

Москва постепенно вводит дополнительные препятствия для выхода с рынка, пишет издание. Над иностранными компаниями нависла угроза национализации, особенно после июльского захвата российских активов датской пивоваренной компании Carlsberg и французского производителя йогуртов Danone.

Среди компаний, которые все еще ведут переговоры о выходе, — телекоммуникационная группа Veon, технологическая группа Yandex, итальянский кредитор Intesa.



Москва требует 50% скидки на все зарубежные сделки, а также взнос в российский бюджет не менее 10% от цены.



Люди, знакомые с процессом, говорят, что некоторые компании сталкиваются с требованиями о дополнительных скидках, прежде чем правительство даст зеленый свет.

В минфине РФ говорят, что не заставляют снижать конечную цену продажи, но могут корректировать оценку в процессе.

Читайте также: Сергей Фурса Специальная финансовая операция по спасению рубля и новые проблемы Китая

«Цена может измениться только в случае, если комиссия укажет на неправильную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса», — заявили в минфине.

Минэкономики РФ и Центральный банк тоже могут «откорректировать» цену, ответили там на запрос Reuters.

Как объясняет издание, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями должна утверждать соглашения с участием компаний из так называемых недружественных стран — тех, которые ввели санкции против России из-за ее войны против Украины.

Для продажи банков и энергетических компаний требуется личное разрешение Владимира Путина.

Комиссия заворачивает некоторые сделки, заявляя, что оценка активов должна быть на 20−30% ниже, говорят источники издания.

Особенно велик риск отказа для сделок на сумму, превышающую 100 миллионов долларов.

Это придерживает продажи и заставляет компании рассматривать альтернативные варианты.