Атака дронов на Москву: в МИД РФ разразились бредом об «акте терроризма» и обвинили во всем Запад и Зеленского 4 июля, 10:18 В МИД РФ прокомментировали атаку дронов на Москву (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников на Москву во вторник, 4 июля, разразилась бредом об «акте терроризма».

Захарова в своем Telegram обвинила во всем Запад и Украину.

По ее словам, якобы «попытка» украинской власти атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий и зарубежные рейсы, — «очередной акт терроризма».

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Российская чиновница продолжила бредить и посыпалась обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что «эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный».

«Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим», — написала она.

В Новой Москве и Московской области в РФ во вторник, 4 июля, прогремели взрывы. Российские власти заявили об атаке дронов, утверждая, что их сбили.

Утром российские пропагандисты и Telegram-каналы написали о взрывах в районе сел Валуево, Акиньшино и Кривошеино в Новой Москве.

Россияне заявили, что московский аэропорт Внуково ввел ограничения по приему и выпуску самолетов. Их перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.