Атака дронов на Москву: в МИД РФ разразились бредом об «акте терроризма» и обвинили во всем Запад и Зеленского

4 июля, 10:18
Поделиться:
В МИД РФ прокомментировали атаку дронов на Москву (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

В МИД РФ прокомментировали атаку дронов на Москву (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников на Москву во вторник, 4 июля, разразилась бредом об «акте терроризма».

Захарова в своем Telegram обвинила во всем Запад и Украину.

По ее словам, якобы «попытка» украинской власти атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий и зарубежные рейсы, — «очередной акт терроризма».

Видео дня

Российская чиновница продолжила бредить и посыпалась обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что «эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный».

Читайте также:
«Успешная ИПСО врага». Как Россия искусственно подогревала интерес к контрнаступлению ВСУ и о чем говорил Залужный в интервью — Игаль Левин

«Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим», — написала она.

В Новой Москве и Московской области в РФ во вторник, 4 июля, прогремели взрывы. Российские власти заявили об атаке дронов, утверждая, что их сбили.

Утром российские пропагандисты и Telegram-каналы написали о взрывах в районе сел Валуево, Акиньшино и Кривошеино в Новой Москве.

Россияне заявили, что московский аэропорт Внуково ввел ограничения по приему и выпуску самолетов. Их перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   МИД России Мария Захарова Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X