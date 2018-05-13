Мошенничество с венгерскими паспортами позволило иностранным гражданам незаконно прибывать в США

Венгрию могут исключить из программы безвиза, если уязвимости в выдаче паспортов не будут устранены

Американские чиновники раскрыли схему мошенничества с продажей венгерских паспортов, которая позволила иностранным гражданам посещать США под фальшивыми именами. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что около 700 человек, не граждан Венгрии, нелегальным способом получили венгерские паспорта и присвоили идентичность настоящих владельцев паспортов.

Около 85 человек из этой группы пытались въехать в США, а 65 человек въехали по программе безвизового режима Венгрии и США. По состоянию на октябрь 2017 года 30 человек остались в Соединенных Штатах, несмотря на усилия по их поиску и депортации.

Сообщается, что нарушители получили аутентичные паспорта по программе правительства Венгрии, которая позволяет этническим венграм, которые живут за пределами страны, быстро получать гражданство.

Подобная программа была начата в 2011 году премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который подчеркнул важность воссоединения с венгерской диаспорой, проживающей по всей Европе после Второй мировой войны.

По этой программе с 2011 года более миллиона человек получили венгерское гражданство. Американские чиновники считают, что преступники получили определенное количество паспортов, принадлежащих новым гражданам и продавали их клиентам, которые затем взяли себе новые фамилии для путешествий в разные страны.

Эксперты считают, что незаконное использование настоящих паспортов является серьезной угрозой для США и других стран.

Стюарт Бейкер, бывший старший чиновник DHS, который занимался транснациональными угрозами в Европе и на Ближнем Востоке, заявил, что наиболее очевидный риск заключается в том, что в США приезжают люди, которые имеют причины скрывать свою идентичность. Например, контрабандисты наркотиков, преступники или нелегальные мигранты.

Есть вероятность, что Венгрию могут исключить из программы безвиза, если уязвимости в выдаче паспортов не будут устранены.