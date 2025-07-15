Джулиани и пастор Трампа. Главный раввин Украины рассказал, как ищет и находит пути к окружению президента США

Моше Асман , главный раввин Украины, в интервью NV рассказал о том, как ему удалось наладить неформальные связи в США и найти пути к людям из ближайшего окружения Дональда Трампа. Именно Асману весной 2025 года удалось пригласить в Украину Марка Бернса, личного пастора Трампа.

Рассказывая о своих контактах и неформальной дипломатии, Асман отметил, что впервые приехал в США еще во времена жизни Любавицкого Ребе — всемирно известного раввина, превратившего движение Хабад-Любавич в глобальное течение иудаизма. «Так что да, у меня есть знакомые с тех времен», — отметил раввин.

Реклама

Он рассказал, что с 2005 года знаком с Рудольфом Джулиани — одиозным экс-мэром Нью-Йорка, который является близким другом и был личным юристом президента США Дональда Трампа.

«Когда мы с ним познакомились, он имел славу успешного мэра Нью-Йорка, который положил конец преступности, а еще всегда очень поддерживал евреев. В те времена его уважали в Америке как эффективного управленца. Я попросил его стать почетным мэром нашего еврейского поселения, уже потом это сыграло против меня», — вспомнил Асман.

По его словам, последний раз он видел Джулиани на одном из инаугурационных балов Трампа. А когда бывший юрист Трампа посещал Киев, то даже попросил у раввина благословения.

В ответ на вопрос о том, как ему удается общаться с приближенными к Трампу людьми, и о «механике» этих встреч, Моше Асман ответил: «Механика не у меня, механика у всевышнего , но я считаю, что со всеми надо говорить, у меня много друзей в религиозных кругах США, и я готов ехать и говорить с каждым, кто готов меня выслушать».

С Марком Бернсом, одним из самых влиятельных пасторов-евангелистов из окружения Трампа, Асмана познакомил общий друг. «Бернс живет в Гринвилле, штат Южная Каролина. У нас была назначенная им встреча, но опоздали на самолет, поэтому я решил ехать на авто», — вспомнил раббин.

По словам Асмана, ради той встречи он вел машину долгие восемь часов, и это его упорство очень поразило Бернса и положило начало их дружеским отношениям. А через несколько встреч Асман предложил ему посетить Украину. «Я не был уверен, что он согласится, и даже когда он прибыл, не верил, считал, что он может передумать», — эмоционально вспоминает Асман.

Он рассказал, что сам составил для евангелиста маршрут по разрушенным городам Киевской области. А определяющей для этого визита Бернса в Украину назвал встречу с представителями разных религиозных конфессий. «Потому что все их выступления были подкреплены документальными свидетельствами: 700 религиозных сооружений уничтожено, по меньшей мере 20 тыс. детей похищено», — напомнил Моше Асман.

Он также рассказал, что тщательно готовится к каждой знаковой поездке, встречается с помощниками сенаторов США и политическими консультантами.

«Мое действие — рассказывать правду, — подчеркивает он, — и всевышний это видит. Но аргументы надо правильно выстраивать».

Первым, объясняет ребе, обязательно должен быть аргумент, раскрывающий американский интерес, вторым — благодарность за американскую помощь, третьим — внимательное отношение к человеку и его взглядам, каких бы убеждений он ни был.

«Вы знаете, со сколькими людьми в Америке я говорил, которых здесь считают пророссийскими, а на самом деле в них нет пророссийскости, — резюмировал Асман, — Один вообще оказался оченьпроукраинскимчеловеком».

31 марта 2025 года Марк Бернс посетил Украину, в частности, побывал в Буче и Ирпене. Во время встречи в Офисе президента он заявил, что лично будет информировать Дональда Трампа обо всем, что видит в Украине. После этого визита Бернс несколько раз публично выступал с осуждением российских атак по Украине.