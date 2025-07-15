«У меня было 15 минут». Раввин Моше Асман рассказал о закулисье своей встречи с Виткоффом

Главный раввин Украины Моше Асман в интервью NV рассказал о своей встрече со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа, которая состоялась в мае во время поездки Асмана в США.

Асман заявил, что эта встреча была короткой и случайной, но, увидев Виткоффа, он не мог не воспользоваться возможностью поговорить с ним.

«Я не буду рассказывать все [что я ему говорил], но я издалека зашел», — отметил Асман. Он добавил, что был абсолютно осведомлен о том, что Виткофф очарован Путиным, бывал в Москве и даже посетил Петербургскую синагогу.

«У меня было 15 минут, поэтому единственное, что я успел — это пытался донести, что существует другая точка зрения», — рассказал Асман.

Он также пояснил, что не удивляется увлеченности Виткоффа и других людей из окружения Трампа Россией.

Моше Асман — самый известный раввин Украины. Видео его обращений с призывом поддержать Украину и способствовать здесь справедливому миру смотрят тысячи людей во всем мире, а сам Асман имеет доступ в кабинеты западных политиков, в которые иногда сложно попасть украинским дипломатам.