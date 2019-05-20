Мощно и впечатляюще. Министр энергетики США оценил инаугурационную речь Зеленского

Речь новоизбранного
президента Владимира Зеленского в Раде была впечатляющей и мощной, заявил министр
энергетики США Рик Перри, который присутствовал на его инаугурации.
«Речь
президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какая визия для
будущего Украины там представлена. Суть в том, что выборы были для народа Украины,
а не для него», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
Перри подчеркнул,
что США будут и дальше поддерживать Украину.«Соединенные
Штаты — вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», — добавил он.
Перри также
отметил, что американская делегация на инаугурации Зеленского могла быть в несколько раз больше, если бы на подготовку визита было больше времени.Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.Он также заявил о роспуске Рады.
В БПП отметили, что для роспуска Рады нужен указ президента. Там предположили, что досрочные выборы в парламент могут состояться уже 14 июля.В Оппозиционной платформе заявили, что довольны решением Зеленского.В ЦИК отметили, что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс в случае его начала.