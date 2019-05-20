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Мощно и впечатляюще. Министр энергетики США оценил инаугурационную речь Зеленского

Вчера, 13:34
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Мощно и впечатляюще. Министр энергетики США оценил инаугурационную речь Зеленского - фото

@SecretaryPerry/Twitter

Перри представлял на инаугурации Зеленского США

Речь новоизбранного президента Владимира Зеленского в Раде была впечатляющей и мощной, заявил министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на его инаугурации.

«Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какая визия для будущего Украины там представлена. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
Перри подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать Украину.«Соединенные Штаты — вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», — добавил он.
Перри также отметил, что американская делегация на инаугурации Зеленского могла быть в несколько раз больше, если бы на подготовку визита было больше времени.Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.Он также заявил о роспуске Рады.
В БПП отметили, что для роспуска Рады нужен указ президента. Там предположили, что досрочные выборы в парламент могут состояться уже 14 июля.В Оппозиционной платформе заявили, что довольны решением Зеленского.В ЦИК отметили, что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс в случае его начала.

Теги:   Инаугурация США Рик Перри Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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