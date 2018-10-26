Морской узел. Как повлияет на действия России в Азовском море резкая резолюция Европарламента

Если ситуация в Азовском море обострится, Евросоюз ужесточит санкции против России - об этом свидетельствует резолюция по ситуации в акватории, которую поддержал Европарламент. Сам Европарламент выступает против милитаризации Азовского моря. Также в резолюции отмечается, что возведение моста между Россией и Крымом произошло без разрешения Украины и является еще одним нарушения ее суверенитета, поскольку сооружение препятствует прохождению судов в украинские порты.

Подробнее о важном документе рассказывает в своем сюжете Радио НВ.

Что предусматривает резолюция

Принятая резолюция предусматривает создание должности специального представителя ЕС по оккупированному Крыму и Донбассу. В его юрисдикцию будет включена и ситуация в Азовском море. Также в документе выражается обеспокоенность тем, что Россия может незаконно добывать газ и нефть на украинской территории и превратит Азовское море во внутреннее озеро.

В Европарламенте отметили, что Крымский мост построен незаконно

Кроме того, в Европарламенте отметили, что Крымский мост построен незаконно, а в связи с участием европейских компаний в его строительстве Еврокомиссия должна оценить и проверить применение действующих ограничительных мер в отношении них. Санкции уже были введены в отношении шести компаний, причастных к строительству моста.

В резолюции также призвали Совет ЕС потребовать от России немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.

Как отреагировала Украина

Решение парламентариев ЕС приветстовал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это адекватный ответ на действия России, нарушающей международные правовые нормы. Европарламентская инициатива поможет украинским портам и реализует проекты социально-экономической поддержки украинского Приазовья, добавил президент.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина будет усиливать свою силовую безопасность в Азовском море. Вместе со странами Европейского союза, чьи корабли блокировала Россия в Керченском проливе, будет разработан общий юридический ответ. Нужна комплексная стратегия против таких дерзких действий, добавил Климкин.

"Мы все постоянно говорим о Донбассе, все постоянно говорим об оккупированном Крыме. Однако Азов и те действия, которые Россия может осуществить на нашем черноморском побережье, по определению являются не менее важными, - подчеркнул Климкин. - И сейчас необходимость того, чтобы усиливать нас милитарно, необходимость работать относительно дополнительного усиления инфраструктуры - она ​​на самом деле есть".

Повлияет ли на Россию резолюция Европарламента

Резолюция Европейского парламента действительно может сдержать действия России в Азовском море, заявил в комментарии Радио НВ эксперт по международным вопросам Олег Волошин. Если Европарламент принимает какую-то совместную резолюцию, ей должны следовать партии во всех странах объединения. Даже если некоторые политические силы хотят работать с Кремлем, они не смогут не учитывать эти документы, добавил Волошин.

Сколько бы ни говорили, что, мол Россия хорошая, давайте с ней договариваться - все таки давление общеполитических европейских структур будет превалировать

"Сколько бы ни говорили, что, мол Россия хорошая, давайте с ней договариваться – все-таки вот это давление общеполитических европейских структур будет превалировать, мы это видим по примеру Венгрии", - убежден Волошин. Он напомнил, что в Европейскую народную партию (EPP), одну из крупнейших в ЕС, входит, к примеру, партия Фидес венгерского президента Виктора Орбана.

"Естественно, что они единую линию держат, как бы им самим не хотелось подыграть в чем-то Москве или ударить, например, по Украине, - отметил Волошин. - Но если ЕРР в целом стоит на определенной позиции, то и входящая в нее Вперед, Италия (партия Берлускони), и входящая в нее Фидес, и входящая в нее Австрийская народная партия [австрийского премьер-министра Себастьяна] Курца – все они, отдельно декларируя более пророссийскую позицию, в целом вынуждены прислушиваться к общей линии".

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Майдана иностранных дел Александр Хара в эфире Радио НВ заявил, что решение Европарламента не сможет остановить военную агрессию России, если последняя на это решится. Тем не менее, следует продолжать дипломатическое давление и возвращать Азовское море под международную юрисдикцию, добавил эксперт.

"Что у нас есть: есть милитаризация Азова, которая началась в конце апреля. Затем задержания судов - это большие убытки нашим портам и перевозчикам, - напомнил Хара. - И это абсолютно никак не изменилось, изменилась тактика россиян: они в Азовском море уже не задерживают такое количество кораблей. Но договор 2003 года используется в качестве инструмента влияния на нас, а не по назначению. И поэтому совершенно целесообразно его разрывать, соответственно возвращая Азовское море к нормам и принципам международного морского права".

Официальный представитель Министерства иностранных дел российской Федерации Мария Захарова назвала резолюцию Европарламента "очередной пропагандой Запада". По ее мнению, документ не несет в себе никакого фактажа.