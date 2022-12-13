Морпехи Британии подтвердили участие в операциях в Украине 13 декабря, 18:40 350 морских пехотинцев были отправлены для сопровождения дипломатов из британского посольства (Фото:morviduk/Pixabay)

Королевская морская пехота участвовала в операциях в Украине для эвакуации британских дипломатов из Киева в Польшу.

Об этом сообщил британский генерал-лейтенант Роберт Магован в статье для Globe and Laurel, официальном издании Королевской морской пехоты, сообщает Times.

По его словам, британские морпехи поддерживали «незаметные операции» в «чрезвычайно чувствительной обстановке», а их миссии были сопряжены с «высоким уровнем политического и военного риска».

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Магован рассказал, что 350 морских пехотинцев были отправлены для сопровождения дипломатов из британского посольства в начале года, когда стало ясно, что российские войска готовятся к вторжению.

Военные Британии также вернулись в Киев в апреле, чтобы защитить посольство, когда британские дипломаты вернулись в украинскую столицу.

22 апреля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал открытие посольства Соединенного Королевства в Киеве в знак поддержки Украины и ее народа.

24 января до начала российского полномасштабного вторжения СМИ сообщили, что Британия начала отзыв сотрудников своего посольства в Украине и членов их семей.