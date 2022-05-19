«Русский мир» должен быть ликвидирован. Путина нужно изолировать, а не «сохранять» ему лицо — премьер-министр Польши 19 мая, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российского диктатора Владимира Путина нужно изолировать, а не «сохранять ему лицо».

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, трагедия гражданского населения в Буче или Мариуполе и последние события в Украине должны всех разбудить от летаргического сна и отвергнуть прежние заблуждения.

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Моравецкий отреагировал на попытки «сохранить лицо» Путину.

«Как можно пытаться спасти или сохранить то, что на самом деле было полностью утрачено ?» — подчеркнул польский премьер.

По его словам, сейчас есть повод хорошо понять динамику империализма и тоталитаризма в России.

«Сейчас ведется битва за Украину, и она, возможно, будет определять будущее на несколько столетий», — сказал он.

Моравецкий заявил, что парадоксом этой войны является то, что если Украина победит, это будет, прежде всего, ее победа.

«Зато если она проиграет, то это будет поражение всех нас и конец того мира, который мы знаем», — сказал он.

Премьер призвал к изоляции Путина.

«Поэтому, я призываю к изоляции российского президента. Да, дипломатия требует диалога, но не ведутся переговоры с террористами. Преступников необходимо осудить, а идеологию „русского мира“ — преодолеть и искоренить», — сказал Моравецкий.

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